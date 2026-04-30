Más de 220 estudiantes se graduaron en instituciones de Nivel Superior

El IFD N°14 celebró además su 37° aniversario junto a la colación de 26 docentes de distintas asignaturas

Cutral Co fue sede de actos de colación donde más de 220 estudiantes celebraron la finalización de sus estudios superiores. En los Institutos de Formación Docente (IFD) N°1 y N°14 egresaron 83 nuevos docentes destinados a los niveles Inicial, Primario y Secundario.

El IFD N°14 celebró además su 37° aniversario junto a la colación de 26 docentes de distintas asignaturas para Nivel Secundario, mientras que el IFD N°1 entregó títulos a 57 graduados para la enseñanza Inicial y Primaria.

Por otra parte, en el Cine Teatro Español, el Instituto Superior en Seguridad del Neuquén realizó la colación de 140 estudiantes de las promociones 2024 y 2025 de las tecnicaturas en Investigación Criminalística, Seguridad Penitenciaria, Investigaciones y Seguridad Vial.