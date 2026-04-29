Juicio por NAO Día 10: “hubiesen corrido 30 metros hacia el sur” y otro sería el resultado

Un perito que declaró hoy hizo mención a la actitud que tuvieron los trabajadores Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina.

Sigue el juicio por la explosión de la refinería New American Oil, NAO, situada en el parque petroquímico de Plaza Huincul. Este jueves hubo seis testimonios presenciales y virtuales, que ofrecieron las defensas de los cinco imputados.

La declaración del perito Alejandro Delgados demandó más de una hora y expuso de manera detallada su informe solicitado por la empresa que lo contrató. El testigo fue ofrecido por la defensa particular de los imputados Guido Torti y Silvio Saibene, jefes de planta y de mantenimiento respectivamente.

Explicó cada uno de los sectores que inspeccionó, compartió fotografías y croquis. Dio sus conclusiones y consideraciones en cuestiones específicas. Ubicó dónde empezó el fuego y criticó que la red contra incendios no haya sido automatizada, ni tuviera determinadas características.

Sobre la explosión del tanque 205 dijo que se produjo porque había producto caliente (fuel oil y solvente), que estaban recirculando, hubo inflamación d e gases que provocaron la rotura del tanque. “Cuando los operadores salen de la sala de control, se encuentran con que está todo negro”, dijo Delgado.

Y siguió: “Héroes totales que en lugar de irse a un lugar para protección”, no lo hicieron porque sabían que ante un incidente “tenían que ir a la a la sala de bombas” y remarcó que “no arrancaba automáticamente. “Tenía que hacerse en forma manual y estas tres personas fueron hacia la sala de bombas para cuando estaban corriendo se genera la nube y, lamentablemente, si nos encontramos es muy difícil que podamos sobrevivir”, describió.

“Si hubiesen corrido 30 metros hacia hacia el sur, el incidente con ellos hubiese sido otro. Por eso mi respeto a gente que daba todo por mantener y trabajar en la planta”, aseveró.

También criticó que la red contra incendios no sea automatizada, y que si bien tenían volumen de 110 metros cúbicos y 600 metros cúbicos que “para un ataque inicial si es suficiente”, pero se preguntó “de qué sirve tener un almacenamiento si no lo pueden usar los bomberos”, que fue lo que ocurrió. Aclaró que como bombero voluntario (se desempeña en Centenario) entiende lo que fue esa madrugada.

Otro de los testimonios los brindó un empleado de la empresa EXE que dio una capacitación sobre el uso de extintores portátiles y confirmó que la técnica en Seguridad, Natalia González, tenía a su cargo la organización del personal.

Antes, había declarado un licenciado en Higiene y Seguridad y Especialista en Ambiente y que se desempeña como consultor. Aclaró bajo qué legislación deben encuadrarse las actividades de la planta como NAO. Relató que junto a Gimena Brillo, su colega, que está imputada trabajaban en siete empresas por lo que ella no era empleada directa de la destilería.

Vía zoom declararon dos peritos y un comisario, quien había sido citado en los días anteriores y no había comparecido. Se trata de quién ingresó a realizar las primeras inspecciones una vez que se apagó el incendio. Sin embargo, sus dichos no tuvieron muchos aportes porque no recordaba con certeza la tarea que había efectuado.

Mañana, la audiencia se retoma a las 9, según confirmó el tribunal integrado por Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font.

Quiénes son los imputados:

Guido Torti (jefe de planta); Silvio Saibene (jefe de mantenimiento); Gimena Brillo (licenciada en Seguridad e Higiene), Natalia González (técnica en Seguridad e Higiene) y Alfredo Eduardo Novaro (auditor externo).

Los dos primeros tienen defensor particular, Juan Coto. Las otras tres personas tienen asistencia del Ministerio Público de la Defensa con Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo.

Las partes acusadoras son el fiscal jefe, Gastón Liotard y la fiscal del caso Ana Mathieu; más las querellas que representa a la familia Herrera: Gabriel Contrera, Laila Salazar; yLucas Dumigual, a la famlia Jara.

Desde que inició el juicio pasaron 42 testigos.