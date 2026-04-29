Habrá corte de energía programado en Cutral Co

Para mañana jueves 30 de abril

La cooperativa Copelco informó que se realizará una suspensión provisoria del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento en la red.

El corte está previsto para el jueves 30 de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas, y alcanzará a usuarios de distintos sectores.

Según se detalló, la interrupción afectará a:

Barrio Parque Oeste , en el tramo comprendido entre Ruca Choroy hasta Nonthue, y desde Laguna Colorada hasta Currhue.

, en el tramo comprendido entre Ruca Choroy hasta Nonthue, y desde Laguna Colorada hasta Currhue. Barrio Colonia 21 de Septiembre.

Además, se indicó que habrá impacto en usuarios singulares, particularmente en servicios de cablevisión y amplificadores.