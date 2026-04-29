Habrá corte de energía programado en Cutral Co

La cooperativa Copelco informó que se realizará una suspensión provisoria del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento en la red.
El corte está previsto para el jueves 30 de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas, y alcanzará a usuarios de distintos sectores.
Según se detalló, la interrupción afectará a:
- Barrio Parque Oeste, en el tramo comprendido entre Ruca Choroy hasta Nonthue, y desde Laguna Colorada hasta Currhue.
- Barrio Colonia 21 de Septiembre.
Además, se indicó que habrá impacto en usuarios singulares, particularmente en servicios de cablevisión y amplificadores.