GyP aportará $3.300 millones a las Becas Gregorio Álvarez

Desde Educación informaron que este año se recibieron más de 30 mil solicitudes

El Gobierno de Neuquén firmó un convenio con Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) para destinar 3.300 millones de pesos al programa provincial Becas Dr. Gregorio Álvarez durante 2026.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto a la ministra de Educación Soledad Martínez y el presidente de GyP, Guillermo Savasta.

Los fondos estarán destinados al Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, con el objetivo de sostener becas para estudiantes de todos los niveles educativos, formación técnica y capacitación laboral.

Desde Educación informaron que este año se recibieron más de 30 mil solicitudes y destacaron que GyP y el Banco Provincia del Neuquén son los principales aportantes del programa.

Las becas están dirigidas a jóvenes de entre 4 y 35 años y buscan acompañar la permanencia, egreso y reinserción educativa en toda la provincia.