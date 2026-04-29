Hostigamiento y una respuesta judicial que no llega: el reclamo de una vecina de la comarca

Una mujer decidió exponer públicamente una situación que —según denuncia— arrastra desde hace tiempo con otra mujer.

En la comarca petrolera, donde los conflictos personales suelen expandirse con velocidad de barrio y resonancia de redes sociales, una mujer decidió exponer públicamente una situación que —según denuncia— arrastra desde hace tiempo: hostigamiento, amenazas y episodios reiterados de confrontación con otra vecina.

Su pedido llegó a este medio con una lógica cada vez más frecuente: cuando las respuestas institucionales no alcanzan, la exposición pública aparece como último recurso.

“Necesito visibilizar lo que me está pasando porque siento que nadie me escucha”, resumió la mujer, quien además atraviesa un proceso judicial vinculado a la disputa por la tutela de sus hijos, un contexto que, asegura, complejiza aún más su situación personal y emocional.

La denunciante sostiene que la conflictividad no es nueva y atribuye a la otra mujer antecedentes de enfrentamientos en la vía pública y conductas intimidatorias. Sin embargo, hasta el momento no existirían medidas judiciales efectivas que hayan modificado el escenario.

Detrás del caso asoma una discusión más amplia: cómo responde el sistema judicial ante situaciones de presunto hostigamiento cuando ambas partes son mujeres.

Lejos de algunos prejuicios todavía instalados, especialistas en derecho de familia y violencia advierten que la Justicia debe intervenir bajo los mismos estándares de protección, independientemente del género de quienes protagonizan el conflicto. La clave no está en la identidad de las partes, sino en determinar si existe violencia psicológica, amenazas, persecución, intimidación o afectación concreta de derechos.

La normativa vigente permite solicitar restricciones de acercamiento, prohibiciones de contacto, exclusión de determinados espacios y otras medidas preventivas, incluso antes de una resolución de fondo, cuando hay elementos que acrediten riesgo.

El problema, según cuestionan quienes atraviesan este tipo de conflictos, suele estar menos en la falta de herramientas legales que en la lentitud para activarlas.

En ciudades intermedias como Cutral Co y Plaza Huincul, donde los vínculos sociales, familiares y territoriales se superponen, los conflictos privados rara vez permanecen en el ámbito privado. Se trasladan a la escuela, al trabajo, a los clubes, a redes sociales y, finalmente, al espacio público.

La exposición mediática no reemplaza a la Justicia. Pero para muchas personas, termina funcionando como una forma de presión social ante expedientes que avanzan a otro ritmo.