Cutral Co y Plaza Huincul implementan vacunación AutoVac en la vía pública

La iniciativa se desarrollará el jueves 30 de abril en dos puntos estratégicos.

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul llevarán adelante una jornada especial de inmunización bajo la modalidad “drive-thru”, a través del dispositivo denominado AutoVac.

La iniciativa se desarrollará el jueves 30 de abril en dos puntos estratégicos. Por la mañana, de 10 a 13 horas, el operativo tendrá lugar en la caminera de Plaza Huincul. Por la tarde, de 15 a 17:30, se trasladará a la zona conocida como “La Última Cena”, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, en Cutral-Có, junto a la cooperativa Copelco.

El objetivo principal de la propuesta es facilitar el acceso a la vacunación mediante un sistema ágil que permite a las personas recibir las dosis sin descender de sus vehículos. Durante el procedimiento, el personal de salud revisa el esquema de vacunación de cada asistente y aplica las dosis correspondientes en el lugar.

Entre las vacunas disponibles se encuentran la antigripal —destinada especialmente a personas mayores—, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana. Desde la organización destacaron que esta estrategia busca ampliar la cobertura y promover la prevención de enfermedades, especialmente en grupos de riesgo.