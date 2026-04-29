Cutral Co y Plaza Huincul implementan vacunación AutoVac en la vía pública

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul llevarán adelante una jornada especial de inmunización bajo la modalidad “drive-thru”, a través del dispositivo denominado AutoVac.
La iniciativa se desarrollará el jueves 30 de abril en dos puntos estratégicos. Por la mañana, de 10 a 13 horas, el operativo tendrá lugar en la caminera de Plaza Huincul. Por la tarde, de 15 a 17:30, se trasladará a la zona conocida como “La Última Cena”, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, en Cutral-Có, junto a la cooperativa Copelco.
El objetivo principal de la propuesta es facilitar el acceso a la vacunación mediante un sistema ágil que permite a las personas recibir las dosis sin descender de sus vehículos. Durante el procedimiento, el personal de salud revisa el esquema de vacunación de cada asistente y aplica las dosis correspondientes en el lugar.
Entre las vacunas disponibles se encuentran la antigripal —destinada especialmente a personas mayores—, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana. Desde la organización destacaron que esta estrategia busca ampliar la cobertura y promover la prevención de enfermedades, especialmente en grupos de riesgo.