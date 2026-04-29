Robótica y formación docente: hubo jornada de articulación entre el IFD 14 y la UTN

El Instituto de Formación Docente N.º 14 de Cutral Co llevó adelante este martes una jornada de articulación junto a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén, a través del Club de Robótica UTN-FRN.
La propuesta estuvo orientada a explorar la robótica como recurso didáctico dentro de la formación docente, mediante actividades prácticas, desafíos y trabajo colaborativo que integraron contenidos de Matemática, Física y cultura digital.
Durante el encuentro, estudiantes de los profesorados de Física y Matemática participaron en la construcción y programación de prototipos, resolución de problemas en equipo y espacios de reflexión sobre la incorporación de estas herramientas tecnológicas en el nivel secundario.