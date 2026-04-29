Plaza Huincul entregó los premios de la rifa aniversario

El sorteo se había realizado el pasado sábado por la noche como parte de las celebraciones aniversario.

La Municipalidad de Plaza Huincul concretó este martes la entrega de premios a los ganadores de la rifa organizada en el marco de los festejos por el 60° aniversario de la ciudad.

La actividad se desarrolló durante la mañana y contó con la participación de personal de la secretaría de Gobierno y de la dirección de Juventud, áreas encargadas de realizar la entrega formal de los premios.

El sorteo se había realizado el pasado sábado por la noche como parte de las celebraciones aniversario, generando expectativa entre vecinos y vecinas que participaron de la propuesta. Entre los premios principales se entregaron un automóvil Toyota Yaris 0 kilómetro, una motocicleta Motomel y tres televisores Smart TV.

Desde el municipio destacaron la convocatoria alcanzada por la iniciativa, que formó parte del cronograma de actividades impulsadas para conmemorar las seis décadas de historia de Plaza Huincul.

La nómina de ganadores quedó conformada de la siguiente manera: