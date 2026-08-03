Empieza la semana y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 23 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado.

La temperatura máxima esperada será de 13° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.

El viento se presentará del oeste a 21 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sur a 17 kilómetros y ráfagas de la misma intensidad.

El cielo estará parialmente nublado en el día y para la noche se cubrirá.

Para el martes, la temperatura será de 15° y la mínima de 8° Centígrados.