Empieza la semana y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado.
La temperatura máxima esperada será de 13° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 21 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sur a 17 kilómetros y ráfagas de la misma intensidad.
El cielo estará parialmente nublado en el día y para la noche se cubrirá.
Para el martes, la temperatura será de 15° y la mínima de 8° Centígrados.