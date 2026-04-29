Cutral Co: Culmina la muestra de arte en homenaje a Federico Sandoval

La dirección de Turismo de la Municipalidad de Cutral Co anunció el cierre de la muestra de arte dedicada al artista Federico Sandoval, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril.
El evento tendrá lugar en la Sala de Dioramas a partir de las 19 horas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de las últimas exposiciones antes de la clausura oficial. La jornada contará además con música en vivo, sumando un componente cultural y recreativo a la propuesta artística.
La muestra, que ha reunido diversas obras de estilo contemporáneo y colorido, busca rendir homenaje a la trayectoria y el legado de Sandoval, destacando su aporte al ámbito artístico local.