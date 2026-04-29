Cutral Co: Culmina la muestra de arte en homenaje a Federico Sandoval

El evento tendrá lugar en la Sala de Dioramas a partir de las 19 horas

La dirección de Turismo de la Municipalidad de Cutral Co anunció el cierre de la muestra de arte dedicada al artista Federico Sandoval, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril.

El evento tendrá lugar en la Sala de Dioramas a partir de las 19 horas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de las últimas exposiciones antes de la clausura oficial. La jornada contará además con música en vivo, sumando un componente cultural y recreativo a la propuesta artística.

La muestra, que ha reunido diversas obras de estilo contemporáneo y colorido, busca rendir homenaje a la trayectoria y el legado de Sandoval, destacando su aporte al ámbito artístico local.