Victoria de Petrolero Argentino por el Torneo Oficial de Lifune

Frente a Don Bosco como local

El conjunto de Plaza Huincul se quedó con los tres puntos en un partido que tuvo de todo, situaciones de gol, fricción, gol sobre la hora y expulsado por ambos equipos.

Petrolero comenzó mejor el primer tiempo, con llegadas con peligro sobre el arco de Don Bosco que no lograba concretar. De a poco el conjunto de Zapala se fue animando y lograba tener algunas aproximaciones.

En el segundo tiempo, fue expulsado un jugador de Don Bosco y unos minutos después se iba también expulsado Leo Valenzuela en Petrolero. Sobre el final del encuentro, un centro de Pepon Viveros encontró a Rodrigo Galdame dentro del área y marcó el único tanto del encuentro.

Luego del gol y en tiempo de adición, Franco Reyes se fue expulsado en Petrolero Argentino y minutos más tarde también se iba expulsado Rodrigo Galdame y otros jugador de Don Bosco.

Tres bajas importantes que sufre el conjunto de Plaza Huincul de cara a lo que será el próximo clásico enfrente a Alianza en Cutral Co.