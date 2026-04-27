Torneo Oficial: Alianza sigue siendo líder en solitario luego de su victoria en Neuquén

Alianza derrotó a Unión Vecinal en Valentina

El equipo de Cutral Co logró sumar tres puntos importantes en una difícil cancha como es la de Unión Vecinal.

Los dirigidos por Lencina le ganaron al equipo del oeste neuquino por 2 a 1 gracias a los goles de Leandro Cerda y Joaquín Rikemberg de penal. Con un flojo arbitraje de Gonzalo Escobar, el partido tuvo momentos de ocasiones pero otros de poco juego.

Alianza se puso en ventaja gracias al gol de Leandro Cerda luego del centro de Agustín Ríos. Antes del primer gol, Alejandro Diaz anotaba un gol pero el juez de línea levantó la bandera cobrando offside.

En el inicio del segundo tiempo, Unión respondía con el gol de Maximiliano Jara pero minutos más tardes, Alianza lograba ponerse nuevamente en ventaja gracias al gol de penal de Joaquín Rikember.

Unión intentó igualar nuevamente el marcador pero los tres puntos fueron para Alianza que llega de la mejor manera al clasico frente a Petrolero la proxima fecha.

Alianza lidera el campeonato con 16 puntos y es perseguido por Petrolero Argentino con 14 unidades.