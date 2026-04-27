Picún Leufú: lo multaron porque llevaba 50 truchas arcoiris

Fue durante controles que se hicieron el fin de semana.

Un hombre fue multado después de constatar que transportaba 50 truchas arcoiris en su camioneta, más del límite permitido. Fue resultado de un operativo que concretó el personal de Guardafauna y de efectivos policiales durante el fin de semana, en la zona cercana a Picún Leufú.

Según se informó los controles se llevaron a cabo el sábado por parte del personal del Destacamento Santo Tomás que realizó patrullajes preventivos en áreas rurales, incluyendo Santo Tomás y Antena 46, junto a Guardafauna.

En Picún Leufú, efectivos de la comisaría 9° llevaron adelante un operativo en sectores de badenes. Durante el control, personal de Guardafauna labró un acta de infracción a un hombre que transportaba las truchas arcoiris.