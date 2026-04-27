“Narrativas Urgentes” y “Ñuke” estarán presentes en la Feria del Libro de Buenos Aires

Hay dos obras de autores locales.

La edición 50° de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está en marcha y en esta ocasión tendrá representantes locales que podrán mostrar sus producciones.

La presentación será el viernes 1 de mayo, a las 14 en el Pabellón Ocre, lotes 3137 y 3238.

Se trata del libro Narrativas Urgentes, Cutral Co Plaza Huincul, una comunidad cuyas autoras son las profesoras Marisa Reyes y Beatriz Moreno. El trabajo reúne los relatos, testimonios y reflexiones de pobladores de las dos ciudades.

La propuesta que fue auspiciada por la secretaría de Extensión Universitaria y Cultura (SEUyC) de la facultad Regional del Neuquén de la UTN fue presentada a fines del año pasado en el Concejo Deliberante de Cutral Co y en la biblioteca Carlos H. Rodríguez.

La idea fue invitar a mirar “la realidad local desde la palabra, el compromiso y la sensibilidad, rescatando fragmentos de la historia común que conforman la identidad de Cutral Co y Plaza Huincul”. Editorial Vela al Viento, Ediciones Patagónicas.

Por otra parte, el libro Ñuke Poesía y prosa de Sandra Sepúlveda, que editó La Gran Nilson será presentado en la oportunidad. La autora forma parte del grupo Alkitara.

La Feria Internacional del Libro cumple los 50 años y en esta ocasión el país de honor es Perú. Comenzó el 23 de este mes y se extenderá hasta el 11 de mayo de 2026.

La entrada tiene un costo de 8 mil pesos de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos el costo es de 12 mil. Se indicó que con la entrada el visitante recibe un chequelibro con el que podrá conseguir descuentos en las librerías cuando finalice la feria.

Mientras que los sábados, domingos y feriados es de 13 a 22. Como es habitual, se desarrolla en el predio de la Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.