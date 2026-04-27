Larraza viaja con Figueroa a Houston, para ofrecer el parque industrial de Huincul

No se supo si el intendente Ramón Rioseco sería de la partida pero no fue mencionado aunque se encontraba presente en el acto aniversario de Huincul

El gobernador Rolando Figueroa encabezará una delegación neuquina hacia Estados Unidos con la misión de seducir a inversores.

En el centro de la estrategia de venta, está el Proyecto GNL de YPF, Eni (italiana) y XRG, la empresa árabe, para la exportación de gas proveniente de tres áreas cercanas a la comarca petrolera a través del puerto de Río Negro.

En ese contexto, Larraza quiere presentar el parque industrial de Plaza Huincul que está todavía en proceso de desarrollo final aunque ya recibió dos nuevas empresas en el último año.

Figueroa anunció en el discurso por el aniversario de Plaza Huincul que Larraza será parte de la delegación en el viaje que se hará la semana próxima. Será la segunda vez que Larraza viaja para hablar con empresarios estadounideses, ya lo hizo anteriormente específicamente para un evento anual de la industria petrolera.

No se supo si el intendente Ramón Rioseco sería de la partida pero no fue mencionado aunque se encontraba presente en el acto aniversario de Huincul, cuando Figueroa anunció el viaje.

En el acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, del ministro Jefe de Gabinete, Ousset y el ministro de salud, Martín Regueiro además de la diputada Yamila Hermosilla y otros integrantes del gabinete provincial, que llegaron en apoyo a la gestión de Larraza.