Lanzan campaña para ayudar a una familia que perdió todo en un incendio en Plaza Huincul

El siniestro afectó a la casa de Pablo y Lía Sandoval, quienes quedaron prácticamente sin pertenencias

Tras el incendio ocurrido este domingo en el barrio Central de Plaza Huincul, se puso en marcha una campaña solidaria destinada a asistir a una familia que sufrió pérdidas totales en su vivienda.

El siniestro afectó a la casa de Pablo y Lía Sandoval, quienes quedaron prácticamente sin pertenencias luego del fuego. Ante esta situación, familiares, amigos y vecinos impulsaron una colecta para colaborar con la reconstrucción del hogar y acompañar a la familia en este difícil momento.

Bajo el lema “Todos por la familia Sandoval”, la iniciativa busca reunir donaciones económicas y materiales que permitan afrontar los primeros gastos tras el incendio, así como también avanzar en la recuperación de la vivienda.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de un aporte económico mediante transferencia al alias chumo2023, a nombre de Pablo Nicolás Sandoval, o comunicarse al número 2994167190 para coordinar otro tipo de ayuda.

La comunidad de Plaza Huincul ya comenzó a movilizarse, apelando a la solidaridad para acompañar a la familia afectada y brindarles el apoyo necesario en este momento crítico.