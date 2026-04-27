La mutual de petroleros tiene superávit. En la asamblea destacaron las nuevas ambulancias

También se destacó el buen funcionamiento de las farmacias. Meopp no es igual que Ospepri, que es la obra social

La Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP) realizó su asamblea anual en el Centro Recreativo Richard Dewey de Centenario, con la presencia de más de 2.000 afiliados que aprobaron por unanimidad la Memoria y Balance del Ejercicio 2025.

La conducción presentó un balance con superávit en todos los segmentos, ampliación de servicios y obras en ejecución. El estado contable arrojó un superávit total del ejercicio por más de 28 mil millones de pesos y un superávit financiero de 6.700 millones de pesos.

Tras la aprobación unánime, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, destacó: “Sostenemos la obra social y la mutual con un trabajo tremendo de horas y horas de un gran equipo técnico y profesional todos los días”. Y agregó: “Estamos terminando la nueva clínica de dos torres sobre la calle Pinar, estamos con el centro de formación, la droguería propia y trabajando en muchas obras más al servicio de nuestra gente”.

“Ningún compañero, ningún hijo de compañero, ningún familiar directo de nuestro compañero va a tener un no, y siempre va a tener la posibilidad de solucionar su problema. Este es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con nuestros afiliados”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que existe una decisión de poner servicios propios como clínicas y ambulancias al servicio de la comunidad, como ocurrió con un niño asistido por pedido de un “gremio hermano” una semana atrás: “¿Cómo no se la vamos a dar si es la vida de una persona? Este gremio ni lo dudamos. Se toma la decisión y punto”, agregó.

Farmacias, ambulancias y obras nuevas

El presidente de MEOPP, Guillermo Leiton, a su turno, expuso el detalle operativo del ejercicio: las doce farmacias en funcionamiento (Plottier, Centenario, Neuquén Centro y Oeste, Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo, Chos Malal, Añelo, Plaza Huincul, Cutral Co y Buta Ranquil), la modernización integral de la red, el nuevo sistema de tokens para optimizar la dispensa y trazabilidad de medicamentos, y la droguería propia en construcción en San Patricio del Chañar.

“Cerramos el ejercicio con superávit en todos los segmentos, con la red de farmacias modernizada y con la droguería propia en marcha. Eso nos da capacidad de respuesta frente al escenario de aumentos sostenidos del precio de los medicamentos”, afirmó.

Sobre el hito sanitario del año, Leiton remarcó: “Las ocho ambulancias Mercedes Benz, la unidad neonatal y el Centro de Monitoreo Satelital ya permitieron más de 300 derivaciones de alta y media complejidad desde octubre. Es la red de derivación más completa de la región”.

En ese sentido, destacó que “MEOPP no es solamente una institución de servicios. Es una herramienta social construida por trabajadores para cuidar trabajadores, familias y comunidades”.

Durante la exposición de los resultados ante los afiliados se informó también el avance de tres obras de infraestructura iniciadas durante el ejercicio:

Complejo Multipropósito de 25 de Mayo: delegación, farmacia, complejo deportivo y centro recreativo.

CEDEAR (Centro Deportivo de Alto Rendimiento) en Rincón de los Sauces, con disponibilidad para toda la comunidad.

Complejo San Patricio del Chañar: droguería propia, centro logístico de distribución, delegación, departamentos y policonsultorios.

Se sostuvo el convenio con la red La Bancaria de Río Negro (cobertura del 100%) y con farmacias privadas (cobertura de hasta el 60%), y se mantuvieron los beneficios sociales para asociados activos y jubilados (salud, ópticas, casamientos, nacimientos y defunciones).