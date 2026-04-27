Cutral Co fue sede del segundo Festival Ciclístico en el Parque Industrial

Participaron al rederdor de 150 ciclistas

Este domingo se llevó a cabo el segundo Festival Ciclístico en la pista del Parque Industrial de Cutral Co. La actividad fue organizada por el Club Deportivo y Cultural Municipales y contó con la participación de aproximadamente 150 ciclistas, abarcando desde categorías infantojuveniles hasta adultos.

La jornada inició en horas de la mañana con el arribo de delegaciones provenientes de Bahía Blanca, La Pampa, Río Negro y Neuquén, sumadas a los competidores locales. José Navarrete, referente de la organización, destacó que el evento busca fortalecer el ciclismo en la región y promover la integración de distintas edades en la disciplina.

En la categoría Máster E, el primer puesto fue para Oscar Bastia, seguido por Miguel Sosa y José Cofré. Por su parte, en Máster D, la victoria correspondió a José Carrasco, con José Epulef en segundo lugar.

En Máster C, el podio fue liderado por Ariel Rodríguez, escoltado por Pablo Zalazar y Mario Alonso. En la división Máster B, el ganador fue Lucas Chambers, superando a Cristian Gacitúa y Nicolás Orrego.

La competencia de Damas finalizó con Lucía Bastia en la primera posición, completando el podio Marianella Salomón y Lourdes Escobar. Finalmente, en la categoría Libres, Matías Herrera obtuvo el triunfo, seguido por Exequiel Confalonieri y Guillermo Mazzanti.