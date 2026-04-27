Cutral Co: chocaron dos autos y uno terminó sobre la vereda

Fue antes de las 23 en una céntrica esquina del barrio Centro Sur.

Este lunes por la noche se produjo un choque entre dos automóviles en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

El impacto fue poco antes de las 23 en la esquina de Yrigoyen y Elordi, en una esquina que está semaforizada.

Si bien se desconoce por ahora la mecánica del siniestro, ocasionales testigos indicaron que uno de los autos involucrados es un Renault Clío y el otro un Chevrolet Corsa.

A raíz del encontronazo provocó que el Renault Clío detuviera su marcha sobre la vereda noroeste de Yrigoyen -donde se encuentra un alvadero de autos – y el otro vehículo sobre Elordi a unos 20 metros aproximadamente de la esquina.

Los involucrados quedaron con importantes daños materiales. Hasta el sitio acudieron efectivos policiales para tomar intervención en el hecho.