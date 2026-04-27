Cutral Co celebró el Día del Emprendedor con una feria en el Salón Arnoldo Jansen

Hubo sorteos para los emprendedores que participaron

Este domingo se realizó una jornada en el Salón Arnoldo Jansen de Cutral Co para conmemorar el Día del Emprendedor.

El evento contó con la participación de más de 60 stands de emprendedores locales, quienes presentaron sus productos y servicios a la comunidad.

La actividad fue organizada por la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Durante el encuentro, se presentaron artistas musicales y se realizaron sorteos dirigidos a los feriantes.

Entre los premios entregados se incluyeron gazebos, mesas plegables, sillas y valijas, elementos destinados al armado de puestos y el traslado de mercadería.

Carolina Alarcón, titular de la Secretaría, señaló que los participantes pertenecen a diversos rubros y destacó el apoyo de la Municipalidad de Cutral Co para el desarrollo de estos proyectos en la ciudad.

La funcionaria manifestó la intención de que estos emprendimientos continúen su crecimiento dentro de la ciudadanía.