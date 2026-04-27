¿Cómo será la atención de los centros de salud esta semana en la comarca?

Este martes 28 de abril, los centros de salud de los barrios Otaño y Pampa reforzarán la atención médica con horarios extendidos y mayor cobertura de especialidades, en una medida orientada a mejorar el acceso de la comunidad a los servicios sanitarios.
La iniciativa, impulsada por el hospital Aldo V. Maulú, contempla atención de 8 a 20 horas, tanto con turno previo como por demanda espontánea. Las especialidades incluidas son medicina general, odontología, obstetricia y ginecología.
En el Centro de Salud Otaño (ubicado en Salta 400), desde el martes 28 se brindará atención en medicina general, obstetricia y odontología. El esquema continuará el miércoles 29 con las mismas especialidades y el jueves 30 con medicina general y odontología.
Por su parte, el Centro de Salud Pampa (en Tucumán y Santa Teresita) tuvo actividad el lunes 27 con medicina general y obstetricia, y continuará el miércoles 29 con atención en medicina general. El viernes 1 de mayo no habrá atención debido al feriado.