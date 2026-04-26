Cutral Co celebró el Mes de la Danza con una jornada abierta en la vía pública

En el marco de las actividades por el Mes de la Danza, la ciudad de Cutral Co vivió una jornada especial con la realización de “Danza en la Calle”, una propuesta cultural que tuvo lugar en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez.
La iniciativa convocó a profesores y profesoras de distintas disciplinas, quienes ofrecieron exhibiciones abiertas e invitaron al público a participar activamente. La actividad contó con una importante concurrencia de vecinos y vecinas que se acercaron para disfrutar de distintos estilos, entre ellos folklore, bachata, salsa, urbano, zamba brasilera y tango.
Durante la jornada, la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, destacó el carácter inclusivo de la propuesta y su objetivo de acercar la danza a la comunidad. “La idea es que todos puedan sumarse, que la calle se convierta en un espacio de encuentro donde la música y el movimiento nos unan”, expresó.