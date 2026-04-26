Plaza Huincul celebró su 60° aniversario con tres noches de música y cultura

Uno de los momentos más esperados tuvo lugar durante la noche de cierre, cuando se realizó el sorteo de la Gran Rifa Aniversario.

La ciudad de Plaza Huincul vivió un fin de semana a pura fiesta en el marco de su 60° aniversario, con tres jornadas consecutivas que convocaron a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro marcado por la música, la cultura y la recreación.

El evento se desarrolló con una amplia propuesta que incluyó la participación de artistas locales y regionales, la feria de emprendedores “Plaza Emprende” y un concurrido patio gastronómico con food trucks. Además, se dispusieron espacios recreativos destinados a las infancias, consolidando una celebración pensada para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados tuvo lugar durante la noche de cierre, cuando se realizó el sorteo de la Gran Rifa Aniversario. El primer premio, un automóvil Toyota Yaris 0 km, fue para María Noel Soto. En tanto, el segundo premio —una motocicleta Motomel— quedó en manos de Rocío de los Ángeles Valdivia. Los televisores Smart TV, correspondientes al tercer premio, fueron adjudicados a Nora Beatriz Fuentes, Paola Mazzima y Rourete Aramis Esteban.

En cuanto a la programación artística, la jornada inaugural contó con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal, el Ensamble Vocal Huincul, Dara Villar, Grupo Sanampay y el cierre a cargo de Hueney Mapu.

La segunda noche sumó ritmo y diversidad musical con los shows de Chelo Navarrete, Ké Pinta, Doña Groove, Reina Momo y Resaca2, que animaron al público con una propuesta festiva y bailable.

El cierre del aniversario tuvo como protagonistas a Candela “La Chinita” Tapia, Dogma, Herencia Chamamecera y Grupo Fortín. El broche final estuvo a cargo de Abel Pintos, quien brindó un espectáculo de dos horas en el marco de sus 30 años de trayectoria. Durante su presentación, el artista recorrió sus principales éxitos, compartió escenario con su hermano e interpretó canciones de su repertorio más reciente.