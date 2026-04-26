Cutral Co es sede de la tercera fecha del torneo provincial de handball

En el gimnasio Enrique Mosconi

Este fin de semana, la ciudad de Cutral Co recibe la tercera fecha del torneo organizado por la Federación Neuquina de Handball, con la participación de equipos de distintos puntos de la provincia en las ramas femenina y masculina.

En la categoría femenina compiten los equipos Fénix y Linces, ambos de Cutral Co, junto a los representativos de los Centros de Educación Física: CEF 5 de Chos Malal y CEF 17 de Piedra del Águila. En tanto, Fénix también participa en la rama masculina, reafirmando su presencia en el certamen.

Por el lado de los varones, el torneo cuenta con la participación de CEF 6 de Zapala, CEF 17 de Piedra del Águila y CEF 5 de Chos Malal.