Llega el frío y vuelven las recomendaciones para calefaccionarse de forma segura

Puede haber intoxicaciones por monóxido de carbono; no apagar el fuego de braseros o estufas antes de dormir; y la instalación incorrecta y obstrucción.

Empieza la llegada de los primeros fríos en la región, comienzan a ponerse en marcha diversas formas para calefaccionar una vivienda.

Existen artefactos seguros y otros que son inadecuados y pueden producir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las realidades y sistemas de calefacción son diferentes. Las estufas a gas con salida al exterior (tiro balanceado), las salamandras o calefactores a leña con chimenea en buen estado y los calefactores eléctricos son artefactos seguros para los hogares.

Para que su uso sea correcto es necesario realizar el mantenimiento una vez al año por gasista matriculado, dejar una abertura mínima (10 centímetros) y ventilar los ambientes todos los días (al menos 15 minutos).

Por otro lado, algunas formas de calefaccionar pueden ser peligrosas, y tener un alto riesgo de generar monóxido de carbono por la mala combustión. En este caso dentro de los artefactos inadecuados podemos encontrar braseros a carbón o leña, hornallas u horno para calefaccionar, estufas sin salida al exterior, parrillas o fogones en interiores, y calentadores a kerosene sin ventilación.

Si la vivienda no cuenta con acceso a una calefacción segura, para evitar intoxicaciones se aconseja ventilar siempre el ambiente, mantener una ventana entreabierta, apagar braseros y otras formas de calefacción a leña antes de dormir, encender y apagar braseros fuera de la casa, y no ingresar brasero a espacios cerrados si larga humo.

El monóxido de carbono es un gas muy peligroso, que se produce por falta de oxígeno en la combustión. Puede generarse con gas, leña o carbón; y no tiene olor, color ni sabor.

Muchas veces los síntomas de intoxicación pueden confundirse con gripe o malestar estomacal. Las personas adultas pueden presentar dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, debilidad o cansancio. En bebés, niñas y niños los síntomas son irritabilidad, llanto continuo, succión débil o rechazo del alimento, o dificultad para despertarlos.

Si se sospecha una intoxicación es importante salir inmediatamente al aire libre y ventilar los ambientes, llamar al 107 o ir al centro de salud. Aunque los síntomas mejoren, consultar siempre.

Ante urgencias en viviendas para el chequeo de artefactos en mal funcionamiento con gas de red, hay que comunicarse con la guardia de Camuzzi 0800 999 0810 (atención 24 horas los 365 días del año).

Chequear el hogar

Ante las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por las condiciones del tiempo que adelantó que habrá bajas temperaturas, se recomienda chequear si los artefactos del hogar están en condiciones: instalación por gasista matriculado, conductos limpios (sin nidos ni obstrucciones), ventilación permanente (abertura al exterior de al menos 10 centímetros), artefactos en buen estado, llama azul (en gas) y revisión anual.

Algunas medidas claves son ventilar la casa todos los días, no usar la cocina para calefaccionar, y no dejar el auto en marcha en lugares cerrados. Por otro lado, hay que estar atento a señales tales como llama amarilla o anaranjada, hollín o manchas negras en paredes o techos, olor a humo y artefactos que se apagan solos.