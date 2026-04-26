Cielo despejado y bajas temperaturas: así estará el domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

El pronóstico del tiempo difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipa una jornada fría pero estable para este domingo 26 de abril en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.
De acuerdo al informe oficial, el cielo se presentará mayormente despejado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de -2 °C en horas de la mañana, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 10 °C, configurando un día típicamente otoñal en la región.
Respecto al viento, se prevé que sople de manera constante a 41 kilómetros por hora, tanto en la mañana como en la noche, con ráfagas que rondarán los 20 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica baja durante las primeras horas del día.
En cuanto a las condiciones astronómicas, la Luna se encontrará en fase Gibosa Creciente, con un nivel de iluminación cercano al 73,3%, avanzando hacia la luna llena. Además, desde el punto de vista astrológico, estará transitando por el signo de Virgo.