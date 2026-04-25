Liga Federal: Victoria de Pérfora en suplementario

Frente a Regina como visitante

El equipo de Plaza Huincul se quedó con una importante victoria frente a Regina por una nueva fecha de la competencia. El partido fue igualado durante todo el encuentro y se definió en el suplementario.

Pérfora visitó a Regina en Rio Negro y luego de un duro e igualado encuentro logró quedarse con la victoria por 91 a 89. Vicentin fue el mejor jugador del encuentro y además el goleador del Verde, con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias comandó al equipo de Claris a la victoria.

En el equipo de Regina, el máximo anotador fue Borghese con 20 puntos seguido por Frencia y Herbik con 15 puntos cada uno.