Bomberos de Plaza Huincul trabajan en incendio en una vivienda del barrio Central

En las inmediaciones de calle Marcelo Berbel y Ruta Provincial 17

Un incendio de vivienda se registró este domingo al mediodía en el barrio Central de Plaza Huincul, en las inmediaciones de calle Marcelo Berbel y Ruta Provincial 17.

El alerta fue recibido minutos antes de las 12, lo que motivó la rápida intervención de una primera dotación de bomberos voluntarios compuesta por cinco efectivos. Posteriormente, y ante la magnitud de la situación, se solicitó el apoyo de una segunda dotación con cuatro bomberos más, totalizando nueve voluntarios en el lugar.

Durante las tareas de control del fuego, los bomberos fueron informados sobre la posible presencia de animales en el interior de la vivienda, por lo que se inició un operativo de búsqueda. En ese marco, se hallaron dos felinos sin vida.

Asimismo, lograron rescatar a un perro que se encontraba dentro del inmueble. El animal fue extraído sin signos vitales, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y asistencia con aire mediante equipos autónomos, logrando estabilizarlo.

Tras su recuperación, el can fue asistido por el veterinario Nicolás Churrarín, quien acudió al lugar y lo trasladó para su atención.