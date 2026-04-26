Choque frontal en Autovía Norte y Ruta 7: una persona quedó atrapada

Colisionaron de manera frontal una camioneta Ford Ranger y un Renault Sandero.

Un fuerte siniestro vial se registró este domingo por la noche, pasadas las 21 horas, en el sector del rulo de subida que conecta la Autovía Norte con la Ruta 7, donde colisionaron de manera frontal una camioneta Ford Ranger y un Renault Sandero.

El impacto generó un importante operativo de emergencia en el lugar. Intervinieron al menos tres ambulancias del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) y efectivos policiales, quienes trabajaron en la asistencia de los involucrados y en el ordenamiento del tránsito.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, una persona quedó atrapada en el interior del Renault Sandero, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate para poder liberarla.

Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre la cantidad de personas heridas ni sobre la gravedad de las lesiones. En tanto, las circunstancias que derivaron en el choque son materia de investigación.