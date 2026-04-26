Cutral Co fue sede de un seminario de danza clásica en el Mes de la Danza

Por la maestra y coreógrafa Alba Serra

En el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co se llevó adelante un seminario de danza clásica encabezado por la maestra y coreógrafa Alba Serra, en el marco de las actividades por el Mes de la Danza.

La propuesta formativa se organizó en tres instancias diferenciadas: una orientada a docentes y profesionales, otra destinada a nivel inicial y una tercera para nivel medio. De esta manera, se logró abarcar un amplio rango de edades y experiencias dentro de la disciplina.

El seminario contó con una importante convocatoria de bailarines y bailarinas no solo de la ciudad, sino también de otras localidades de la región como Plottier, Centenario y Cipolletti, consolidándose como un espacio de formación, intercambio y crecimiento artístico.

Durante la actividad, Serra explicó que su metodología se adapta a las características de cada grupo: “La clase la voy ajustando en función del momento y de lo que observo”. En ese sentido, destacó el desempeño de las participantes locales, incluyendo docentes y miembros del Ballet Folklórico Municipal, quienes —según señaló— demostraron “porte, postura y una actitud muy firme”.

En relación con su trayectoria, la docente remarcó que la danza es parte central de su vida desde la infancia y que su principal referente es Alexander ‘Sasha’ Ananiev.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes se están formando en esta disciplina: la importancia de la constancia, el estudio y la confianza en los procesos de aprendizaje, destacando que el crecimiento en la danza requiere tiempo y dedicación.