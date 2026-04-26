Cutral Co: emprendedores mostrarán sus creaciones en el cierre de la capacitación de coctelería

En la Mutual Policial

Este martes 28 de abril se realizará el cierre de la capacitación de coctelería destinada a emprendedores en Cutral Co, una propuesta formativa que buscó brindar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos gastronómicos.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10 horas en la Mutual Policial, ubicada en la intersección de calles San Martín y Belgrano. Durante la jornada, los participantes presentarán lo aprendido a lo largo del curso mediante stands con demostraciones en vivo, donde se podrá apreciar su creatividad y las distintas propuestas elaboradas.