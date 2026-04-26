Cutral Co: emprendedores mostrarán sus creaciones en el cierre de la capacitación de coctelería

Este martes 28 de abril se realizará el cierre de la capacitación de coctelería destinada a emprendedores en Cutral Co, una propuesta formativa que buscó brindar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos gastronómicos.
La actividad tendrá lugar a partir de las 10 horas en la Mutual Policial, ubicada en la intersección de calles San Martín y Belgrano. Durante la jornada, los participantes presentarán lo aprendido a lo largo del curso mediante stands con demostraciones en vivo, donde se podrá apreciar su creatividad y las distintas propuestas elaboradas.