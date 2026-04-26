Plaza Huincul lanza un curso de electricidad domiciliaria con salida laboral

Se dictará dos veces por semana, los días lunes y miércoles de 9 a 12 horas.

Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de Electricidad Domiciliaria, una propuesta orientada a brindar herramientas técnicas básicas y prácticas para el desarrollo de oficios con rápida inserción laboral.

La capacitación comenzará el próximo 4 de mayo y se dictará dos veces por semana, los días lunes y miércoles de 9 a 12 horas. Según se informó, el contenido del curso permitirá a los participantes adquirir conocimientos para la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en viviendas, apuntando tanto a quienes buscan una salida laboral como a quienes desean emprender de manera independiente.

Desde el área organizadora destacaron que este tipo de iniciativas forma parte de una política de formación continua, destinada a fortalecer las capacidades de la comunidad y acompañar el crecimiento del sector de servicios.

En cuanto a los requisitos, se solicita contar con estudios secundarios completos, aunque no se exige una orientación específica, lo que amplía el acceso a un mayor número de interesados.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en la sede de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Libertador 517, en el barrio Central.