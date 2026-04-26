Solicitan ayuda urgente para una familia con una beba recién nacida en Cutral Co

La familia reside en una vivienda en condiciones precarias, ubicada en el barrio Brentana

Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul difundieron en las últimas horas un pedido solidario para asistir a una joven pareja que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad junto a su beba, de apenas dos días de vida.

Según indicaron, la familia reside en una vivienda en condiciones precarias, ubicada en el barrio Brentana, sin acceso a elementos básicos para afrontar las bajas temperaturas que comienzan a registrarse en la región.

A partir de esta situación, se inició una campaña solidaria para reunir distintos elementos de primera necesidad. Entre lo solicitado se encuentran cocina, heladera, garrafa, mantas, ropa de abrigo, mercadería, nylon, maderas, chapas —incluso usadas— y pañales para recién nacida.

Quienes impulsan la iniciativa señalaron que cualquier tipo de colaboración resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de la familia, especialmente ante la llegada de los días más fríos.

Además, solicitaron la intervención de organismos públicos como el área de Desarrollo Social y autoridades municipales, con el objetivo de dar respuesta a la situación.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse directamente al domicilio ubicado en barrio Brentana, lote 13, manzana 494, o comunicarse al teléfono 2995 751461 para coordinar la ayuda.

El caso generó repercusión en redes sociales, donde también se promueve la difusión para ampliar el alcance del pedido solidario.