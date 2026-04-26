Legislatura: piden informes por el estado del basural de Plaza Huincul

El proyecto requiere que el Ejecutivo municipal informe la superficie afectada, los límites del basural y su vida útil estimada

El manejo de residuos en Plaza Huincul volvió a quedar bajo la lupa. El diputado provincial César Gass (JxC-UCR) presentó un pedido de informes para que el municipio brinde precisiones sobre la situación del basural ubicado a la vera de la ruta provincial 17.

La iniciativa solicita información “cierta y detallada” sobre el estado actual del predio, con el objetivo de conocer su funcionamiento, alcance y condiciones ambientales.

Datos clave bajo análisis

El proyecto requiere que el Ejecutivo municipal informe la superficie afectada, los límites del basural y su vida útil estimada, además de detallar los métodos de disposición final de los residuos.

También pide precisiones sobre el tratamiento de residuos especiales, como los biopatogénicos y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como posibles impactos en el aire, el suelo y las napas subterráneas.

Preocupación por la salud y el ambiente

Uno de los ejes centrales del planteo apunta a determinar si existen patologías prevalentes en la población cercana que puedan estar asociadas a la actividad del basural.

El legislador fundamentó su pedido en la presencia de señales visibles de deterioro ambiental, como las columnas de humo generadas por la quema de residuos, perceptibles incluso desde la Ruta Nacional 22.

Evaluación de la política de residuos

Además de relevar la situación actual, el proyecto busca reunir información que permita evaluar la gestión de residuos en la localidad y el cumplimiento de estándares ambientales vigentes.

En ese marco, también se pone el foco en el eventual traslado del basural, una alternativa ya mencionada en el ámbito local. El planteo advierte que ese proceso debería implicar una solución estructural y no limitarse a un cambio de ubicación.

Ingreso legislativo

El pedido de informes ingresó a la Legislatura de Neuquén el 24 de abril, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión ambiental en la comarca petrolera.