Cutral Co: solicitan respetar el vallado en la obra del Plan de Desagües Pluviales

Los trabajos transitan actualmente su etapa inicial y se concentran en el perímetro comprendido por las calles Río Negro, Di Paolo y Maestro Badilla.

La secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Cutral Co solicitó a la comunidad respetar estrictamente el vallado y la señalización de seguridad dispuestos en el marco de la obra del Plan de Desagües Pluviales que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, los trabajos transitan actualmente su etapa inicial y se concentran en el perímetro comprendido por las calles Río Negro, Di Paolo y Maestro Badilla. En ese sentido, desde el área remarcaron que las medidas preventivas fueron colocadas para resguardar la integridad física de vecinos, peatones, conductores y del personal afectado a la obra.

No obstante, las autoridades advirtieron que en reiteradas oportunidades se detectó el desplazamiento o retiro del vallado por parte de personas ajenas a los trabajos. Esta situación, indicaron, genera riesgos innecesarios, incrementa la posibilidad de accidentes y entorpece el normal desarrollo de la intervención.