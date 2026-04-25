Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico que indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- para este sábado indica una jornada con cielo despejado.
La temperatura máxima para hoy será de 18° Centígrados en el día. Hacia la noche, la mínima será de 6° Centígrados.
El viento se presentará del sector sudoeste a 25 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros en el día. Para la noche se mantendrá del mismo cuadrante a 48 kilómetros con ráfagas de 78.
El cielo estará despejado en el día y para la noche estará despejado y ventoso.
Para el domingo, la máxima será de 10° y la mínima de 2° bajo cero.