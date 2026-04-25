Plaza Huincul: Llegó Abel Pintos y está todo listo para el show de esta noche

El artista Abel Pintos con su propuesta 30 años llegó a Plaza Huincul y se prepara para el recital de esta noche. La entrada es libre y gratuita.
Desde el municipio de Plaza Huincul que organiza el show, confirmó que desde las 22 de hoy estará en el expredio del ferrocarril. Se recordó la invitación, de parte del intendente Claudio Larraza y el gabinete local para que toda la población concurra y disfrute del cierre de los tres jornadas por los 60 años de la institucionalización de Plaza Huincul.
La entrada es libre y gratuita. Antes del número central estarán los artistas locales Candela “Chinita” Tapia; el rock metálico con la presencia de Dogma; Herencia Chamamecera y el grupo Fortín.
En el lugar están los food trucks, que ofrecen las ofertas gastronómicas variadas y los feriantes.