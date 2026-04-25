Plaza Huincul: hay “kermesse” y promenten juegos y alegría

Está convocada bajo la consigna "Nuestra historia en juego".

La convocatoria de la “kermesse” es para este sábado desde las 16 hasta las 18, en la Escuela Para Adultos N° 12, en el edificio donde funcionaba la escuela 22, sobre avenida San Martín.

La iniciativa fue organizada como parte de los festejos por el nuevo aniversario de Plaza Huincul. Desde la organización se invita a disfrutar de una tarde llena de alegría, juegos y comunidad.

Habrá juegos para todas las edades y muchos premios. Además, la oportunidad permitirá la exposición de trabajos de integrantes de los talleres municipales. Es una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La idea es celebrar la historia a través del juego.