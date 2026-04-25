Explicaron cómo avanzan las obras para los servicios en Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril

El intendente Ramón Rioseco mantuvo un encuentro con los vecinos de esos sectores.

Una reunión para informar a las vecinas y vecinos de los barrios Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril se concretó en el municipio cutralquense.

En el encuentro, encabezado por el intendente Ramón Rioseco se informó sobre el avance que tienen las obras de infraestructura que desarrolla el municipio en los últimos dos años.

Junto a él estuvieron el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, el secretario de Obras Públicas Henry Torrico, la secretaria general Sandra Valdivia, el presidente barrial Raúl Troncoso, junto a referentes y vecinos de ambas zonas.

Durante el intercambio se detalló los trabajos que se vienen ejecutando en cada barrio: redes de gas, mejoras en el sistema de agua potable —con intervenciones en bombeo y rebombeo—, obras cloacales y gestiones para el recambio de iluminación vial.

También se expusieron avances en el centro de salud de Monte Hermoso y en el sistema hídrico de Colonia 2 de Abril.

El intendente Rioseco destacó que “avanzamos en las obras troncales. Firmamos tres contratos de gas, dos ya ejecutados y uno próximo a iniciarse. Con esto alcanzaríamos entre un 80% y 90% de cobertura en ambos barrios. Nuestro objetivo es que todos los vecinos tengan gas, acompañando especialmente a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, las autoridades remarcaron que continúan los trabajos para mejorar la presión del agua y completar las redes antes de la época estival, al tiempo que agradecieron el acompañamiento de los vecinos y pidieron paciencia ante los plazos de obra.