El CPEM 6 suspenderá las clases por la sospecha de un arma en el edificio

La medida se adoptó para el lunes. El martes habrá actividad con el estudiantado.

En el Centro Provincial de Enseñanza Media N° 6 de Cutral Co se registró una situación la tarde del viernes. Ante la sospecha de la presencia de un arma de fuego, el cuerpo directivo accionó los protocolos y se informó que el lunes no habrá clases.

Desde la dirección se indicó a toda la comunidad educativa que, ante “una situación de sospecha de la presencia de un arma de fuego dentro de la institución”, se activaron los protocolos dispuestos para este tipo de situaciones.

Se indicó que en todo momento se “resguardó la seguridad de las y los estudiantes y del personal presente” en la institución.

Entonces, el lunes no concurrirá el estudiantado. En cambio, el personal trabajará en la “revisión, socialización y reflexión sobre los protocolos de actuación”. Mientras que el martes se desarrollarán instancias de trabajo con las y los estudiantes, orientadas a abordar la situación, promover la reflexión y fortalecer la convivencia escolar.

Desde el equipo directivo se indicó que se mantendrá la información mediante los canales institucionales habituales y agradecieron el acompañamiento.