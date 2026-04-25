Cutral Co: se quemó una camioneta y hubo pérdidas totales

Fue en cercanías a la planta de tratamiento de residuos de Cutral Co.

Una camioneta quedó totalmente destruida por las llamas tras el incendio que se produjo el viernes por la tarde.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co se informó que el pedido de auxilio fue alrededor de las 19:46

El vehículo se produjo en la calle Colón al final, en dirección a la planta de reciclaje de Cutral Co. Hasta el lugar llegó una dotación con cinco voluntarios y corroboraron que estaba con una camioneta Chevrolet S10, de color blanco y con un incendio generalizado.

Después de una hora de labor, los voluntarios terminaron con la extinción total y luego regresaron al cuartel. Como ocurre luego de cada salida, el personal debe acondicionar el equipamiento y los móviles.