Cutral Co: Maxi Aicega compartió su experiencia en Formar a Formadores

Fue una nueva propuesta del programa.

La excapitana de Las Leonas y medallista olímpica, Magui Aicega, participó de una nueva jornada del ciclo “Formar a los Formadores”, una propuesta que apunta a fortalecer el desarrollo integral en el deporte, organizada por el municipio de Cutral Co.

El encuentro se llevó a cabo en el anexo del gimnasio municipal Enrique Mosconi y convocó a formadores, familias y jóvenes deportistas de distintas disciplinas, en un espacio abierto y gratuito orientado a la reflexión y el aprendizaje.

Durante la jornada, Aicega hizo eje en la autoexigencia saludable, destacando la importancia del equilibrio emocional como base del rendimiento.

Desde su experiencia en el alto nivel, compartió herramientas y vivencias para sostener la motivación sin caer en el desgaste físico y mental.

Además, repasó momentos clave de su trayectoria en Las Leonas y luego se abrió un espacio de preguntas, donde el público pudo dialogar directamente con la excapitana.