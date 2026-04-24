Se quemó el obrador en el predio que ATEN tiene en Filli Dei

Fue anoche y las pérdidas fueron totales.

Un incendio se registró anoche en el predio recreativo que tiene el gremio docente neuquino Aten en el barrio Filli Dei.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co se informó que se registró un incendio que afectó el obrador en su totalidad.

El jefe del cuartel, Darío Campos, explicó que el fuego se concentró en el obrador y las pérdidas fueron totales. Se trató de una superficie de 3 metros por tres, el fuego daño herramientas varias de albañilería y materiales de construcción.

En el lugar trabajaron dos dotaciones por la cantidad de brasas en el sector, por lo que se realizó un trabajo profundo de contención con el desmontaje de yuyos para evitar que se expanda a los predios aledaños. Hubo una tarea de 40 minutos aproximadamente.

Por otra parte, desde ATEN, se informó que tanto la secretaria general Fany Apablaza como los integrantes de la comisión directiva, se acercaron al lugar y pudieron constatar que el fuego afectó únicamente el obrador. Afortunadamente no hubo personas heridas y la construcción principal no sufrió daños.

Agradecieron “profundamente la rápida intervención de los bomberos, así como a todas las personas que avisaron, se preocuparon y se comunicaron”.