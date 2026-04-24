Plaza Huincul: hoy es el acto central por el aniversario de la ciudad

Este 24 de abril cuando se celebra el 60° aniversario de la institucionalización de Plaza Huincul, habrá acto central con la presencia de las autoridades locales y provinciales. Será a partir de las 10, en avenida San Martín y Pasaje Velo.
Después de los discursos, se espera el desfile de una importante cantidad de establecimientos educativos de todos los niveles, las organizaciones sociales, clubes deportivos, instituciones intermedias, agrupaciones tradicionalistas, entre otros.
Además, desde las 19 será la propuesta de la segunda jornada de música en vivo.