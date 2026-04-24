Plaza Huincul: esta es la grilla de espectáculos por el aniversario de la ciudad

Ya pasó la primera noche de música en vivo este jueves en el predio del exferrocarril, a la altura del pasaje velo con el gran escenario montado para disfrutar desde los lugares más lejanos.
En la primera noche, la grilla incluyó a la banda Sinfónica Municipal; a Dara Villar; Ensamble Vocal Huincul; Naldo Labrín y Sanampay; y el cierre fue con Hueney Mapu.
Para este viernes 24, está previsto que abra el escenario Chelo Navarrete; luego seguirá Doña Groove; Ke Pinta; Reina Momo y cerrará Resaka2.
En el predio hay camiones de comidas de las más variadas. Las propuestas tienen horario de inicio a partir de las 19.
Para el sábado 25 está prevista la presencia de Ariel Pintos, quien celebra los 30 años con la música.