LUCAS SEBASTIÁN ROMERO SÁNCHEZ

QEPD NECROLÓGICA

27/06/1985 – 24/04/ 2026



“Descansa en paz Luquitas, no vamos a conocer persona más buena de corazón que vos, te amamos para siempre” Mamá, hijas, hermanos, Mario, tíos, tías, primos, primas, nana, sobrinos y todos tus amigos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 25/04/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co.

Traslado Sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.