Llegó el día: la deportista Magui Aicega estará en Cutral Co

Brindará una charla gratuita como parte del ciclo Formar a Formadores.

Este sábado se realizará una nueva charla del ciclo Formar a los Formadores. La invitada en esta ocasión es con la deportista Magui Aicega.

El encuentro con la excapitana de Las Leonas y medallista olímpica ofrecerá la propuesta para reflexionar sobre la autoexigencia saludable y emocional, con foco n el rendimiento sin dañar el bienestar.

Será en el anexo del gimnasio municipal de Cutral Co, con entrada libre y gratuita. Este ciclo Formar a Formadores que organiza el municipio cutralquense, ya tuvo otros disertantes de amplia trayectoria deportiva.

En marzo pasado -el 13 y 14- estuvo Daniel Castellani, entrenador de Las Panteras y exintegrante de la histórica selección argentina que se alzó con la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Luego, fue el turno de Paula “La Peque” Pareto, quien es medallista de Oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.