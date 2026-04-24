El hospital de Cutral Co y Huincul recibió un ecógrafo portátil para el quirófano

Fue por parte de la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación.

Una donación de un ecógrafo portátil destinado al área de quirófano para el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul fue presentada por el propio establecimiento médico.

Se indicó que fue la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación – ANAAR- la entidad encargada de donar el costoso equipo.

Se agregó que este equipamiento ya se encuentra en funcionamiento y fue utilizado en un procedimiento de drenaje de colección intraabdominal guiado por ecografía, a cargo del jefe del Centro Quirúrgico, médico cirujano Sebastián Cirerol, junto al médico cirujano Paulo Rinaudo.

“Destacamos el compromiso y profesionalismo del equipo médico, así como la importancia de contar con tecnología que mejora la precisión, la seguridad y la calidad de las intervenciones quirúrgicas”, se informó.

Finalmente, se indicó que esta incorporación fortalece el vínculo de trabajo y acompañamiento entre el hospital y la entidad ANAAR, y se traduce en una mejor atención para la población que se atiende en el establecimiento médico.