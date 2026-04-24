Cutral Co: otro choque con daños materiales en la misma zona

Fue en el límite entre los barrios Unión y 25 de Mayo.

Pasado el mediodía, dos autos chocaron en el límite de los barrios Unión y 25 de Mayo con solo daños materiales en ambos vehículos.

Los involucrados fueron un Volskwagen Bora que circulaba por calle Eguinoa y un Renault Sandero que lo hacía por Los Cipreses. En la intersección de esas arterias, ambos vehículos impactaron.

El Sandero quedó sobre la vereda del bulevar mientras que el Bora terminó detenido sobre Eguinoa. El tránsito se vio interrumpido sobre la calle Eguinoa mientras los efectivos policiales realizaban las tareas de rigor.