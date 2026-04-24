Cómo estará el clima para este 24 de abril en Cutral Co y Plaza Huincul

Este 24 de abril cuando se celebra la institucionalización de Plaza Huincul, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica una jornada con cielo cubierto.
Se advierte un descenso en las marcas máximas: de 15° Centígrados en el día. Hacia la noche, la mínima será de 2° Centígrados.
El viento se presentará del sector sudoeste a 10 kilómetros con ráfagas de 16 kilómetros en el día. Para la noche se mantendrá del mismo cuadrante a 28 kilómetros con ráfagas de 41.
El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará mayormente cubierto.